Concerto del 1° maggio: la grande festa di Salerno

Il saluto del consigliere di maggioranza Nico Mazzeo, in rappresentanza del Comune di Salerno, ha aperto ufficialmente il concerto del 1° maggio, evento festoso ma anche di riflessione e di dibattito, come hanno precisato le sigle sindacali e gli organizzatori. Gli artisti si alternano sul palco, in un clima di gioiosa partecipazione. Tanti studenti coinvolti: parole d'ordine "diritti, solidarietà, lavoro". Tra gli argomenti trattati anche "tirocinio e alternanza scuola-lavoro". Nell'incantevole scenario della spiaggia di Santa Teresa, tanto amata dai salernitani, esibizione delle band spalle al mare e faccia alle gradinate, gli spalti del concerto. Presenti centinaia di persone: giovani, anziani, famiglie. Uno striscione è stato srotolato ai piedi del palco: "Viva il 1° maggio".

Foto di Antonio Capuano.

Gallery