Notte Bianca, fervono i preparitivi per la serata conclusiva con i Ricchi & Poveri

Tutto pronto per il gran finale della Notte Bianca. Oggi, domenica 8 luglio, in Piazza Portanova, alle ore 21.30, ci sarà il cabaret di Santino Caravella... che sta messo "male, male, male".

La chiusura

A chiudere la tre giorni di spettacoli e shopping, sempre in piazza Portanova, alle ore 22.30 i Ricchi & Poveri in concerto. Da questa mattina, infatti, addetti al lavoro per preparare il palco che ospiterà gli attesi artisti. Curiosità.