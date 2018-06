I Selton in concerto al Dum Dum Republic, il 17 giugno

Da Porto Alegre al sud del Brasile, da Barcellona all'Italia, i Selton tornano live con “Manifesto Tropicale Summer Tour” e fanno tappa al Dum Dum Republic domenica 17 giugno alle ore 17. Un ritorno atteso quello della band italo-brasiliana, dopo il successo dell’album “Manifesto Tropicale”, prodotto da Tommaso Colliva e segnalato tra i migliori 20 album del 2017 secondo la speciale classifica di fine anno di Rolling Stone.

La scheda

Tra le band più interessanti della scena alternativa musicale, il loro sound originale e sempre riconoscibile mescola pop e tropicalismo, l’italiano al portoghese e l’inglese, storie girovaghe e luoghi indecifrabili senza posti di frontiera. Un progetto nato suonando per strada in Spagna con chitarra classica, percussioni e basso. Il trio è composto da Daniel Plentz, Ramiro Levy e Eduardo Dechtiar, ai quali si sono aggiunti live i musicisti Daniela Mornati alle tastiere e Raffaele Scogna alla batteria. Il loro "Manifesto tropicale" è definito “il disco più brasiliano a livello estetico e meno brasiliano a livello linguistico, che risponde ad un’Europa sempre più contaminata”. L’ispirazione dell’album nasce da un manifesto uscito in Brasile negli anni ‘20 nel periodo del Modernismo, il “Manifesto Antropofago”.