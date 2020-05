Concorso musicale e canoro per bimbi ad Altavilla: l'iniziativa on-line

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via da oggi e fino al giorno 5 maggio, ad Altavilla Silentina, un evento online per i più piccoli, per regalare un sorriso e un po' di distrazione in questo periodo di emergenza Covid-19. Seguendo la pagina facebook "CONCORSO DI MUSICA E CANORO PER BAMBINI", è possibile acquisire informazioni e caricare video musica/cantato. Chi riceverà più Like sarà premiato, dopo l'elaborazione di una classifica con 1°/2°/3° posto.

I premi sono elencati nel regolamento presente su Facebook.

Si ringrazia l'amministrazione comunale di Altavilla Silentina per il patrocinio e i vari sponsor che hanno contributo per i premi e la tipografia per la locandina, ha detto uno dei promotori, Niko Peduto.