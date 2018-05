Concorso di fumettistica on-line a Licusati

Il concorso di fumettistica on-line, che resterà aperto dal 19 maggio al 19 luglio 2018 (iscrizione entro 1 luglio 2018), rappresenta una sezione speciale del concorso di pittura estemporanea “Carmine Caputo” che si svolge a Licusati (Sa) l’11 ed il 12 agosto. Ai partecipanti alla sezione fumettistica è chiesto di sviluppare un fumetto, in formato A4, avente come tema la leggenda dell’amore tra il nocchiero Palinuro e la ninfa Kamaraton, una storia narrata da Berardino Rota, letterato napoletano del 1500, nell’opera “Metamorphosis Liber”.

Il Concorso di pittura, composto dalle sezioni fumettistica ed estemporanea, è stato reso possibile grazie alla partecipazione attiva della Fondazione Grande Lucania Onlus, per personale interessamento del Pres. On. Francesco Castiello, nonché dello sponsor tecnico Industrie maimeri colori per l’arte.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che amano l’arte ed in particolar modo il mondo dei fumetti, tutta la documentazione utile all’iscrizione alla sezione fumettistica è scaricabile dalla pagina Facebook www.facebook.com/estemporanealicusati/ oppure inviando una mail all’indirizzo estemporanealicusati@gmail.com