"Contaminiamoci": arte, ceramica, argilla, laboratori gratuiti il 19 e 20 maggio

Palazzo Fruscione diventa casa dei creativi e per due giorni, sabato 19 e domenica 20 maggio, ospiterà "Contaminiamoci", l'evento organizzato dalla Cooperativa sociale Leukos, impegnata in progetti e servizi che favoriscano l'accoglienza e l'integrazione delle persone in condizioni di disagio.

Il programma

Sabato 19 maggio si comincia alle ore 10.15 con l'inaugurazione della mostra di manufatti in ceramica realizzati nell'ambito del progetto "Con le mani e coi colori". Seguirà un laboratorio di ceramica, alle 10.30, in compagnia dei ragazzi della Comunità Piaggine Accoglie, della Cooperativa Communication Centre Multilingue e degli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna. Alle ore 20 "Universalmente Danza" e alle ore 20.30 spazio alle danze del mondo. I laboratori di manipolazione dell'argilla si alterneranno a momenti di danza, musica e riflessioni sui temi di accoglienza e inclusione sociale. L'arte sarà, dunque, linguaggio universale di accoglienza, dialogo e inclusione. I laboratori, a cura di Mirko Raiola, si svolgeranno domenica 20 maggio. Gli orari:10.30-12.30 e 15.30-17.30. Nella giornata conclusiva, dunque domenica 20 maggio, alle ore 20, si esibirà il coro Gospel della Cooperativa sociale Galahad. ll coro, guidato dal Maestro Manuel Fernandez, è formato da ragazzi del Centro per la Legalità di Matierno e da ospiti dell'Approdo del Re, casa famiglia di Capezzano.

Info utili

L'iscrizione è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario prenotarsi al seguente indirizzo: leukoslab@virgilio.it. Per tutti i partecipanti sarà l'occasione di conoscere da vicino le attività della Cooperativa, di condividere un'esperienza di aggregazione speciale e incontro interculturale.