Madonna delle Galline, al via il contest dell'associazione Convivio

La tradizione, la fede e il folklore che scandiscono la "liturgia" della festa della Madonna delle Galline sono il patrimonio di Pagani e dei paganesi. Ecco perché "l'ottava di Pasqua" resta una data insopprimibile anche quest'anno, sebbene condizionata dalle inevitabili restrizioni per limitare il rischio di contagio da coronavirus.

I dettagli

Spazio, dunque, non solo all'apertura virtuale del Santuario e alla Mistica ma anche alle iniziative di una comunità in fermento. L'associazione culturale e gastronomica il Convivio presenta il concorso "arte e spettacolo Madonna delle galline". Siccome la festa della Madonna delle galline non avrà luogo per causa Covid-19, l'associazione ha pensato, nel suo piccolo, di donare un po' di vitalità in questi momenti bui ai paganesi proponendo loro di realizzare opere d'arte, canzoni e balli per commemorare la Madonna delle galline. La raccomandazione è la seguente: "Festeggiamo in rete!". L'opera o l'esibizione di ciascuno, a seconda dei casi, deve essere fotografata o registrata tramite video o inserita in un documento, poi bisogna inviarla privatamente alla pagina di Facebook Convivio contest. Se il materiale sarà inserito come post, verrà pubblicato in bacheca per dare maggior visibilità al materiale stesso. I vincitori saranno le persone che avranno totalizzato più 'mi piace' al proprio post inserito nella pagina.

I premi

Il primo classificato riceverà in premio la tammorra con ritratto del vincitore o un'immagine della Madonna delle galline realizzato da un artista. Al secondo posto, le nacchere con il ritratto del vincitore, realizzato da un artista. Al terzo classificato, la maglia dell'associazione 'Convivio'. I premi saranno destinati ai vincitori, quando sarà svanita la pandemia.Gli elaborati saranno inseriti nella pagina del 'Convivio'. Il partecipante al concorso deve inserire nella pagina un solo materiale e non più di uno, pena l'esclusione dal concorso. Chi inserisce lo stesso materiale in altri concorsi, viene espulso dal concorso. La data di scadenza è il 25 aprile.