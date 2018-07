Salerno Festival, si comincia: 36 cori in città e provincia fino a domenica 8 luglio

Salerno, Amalfi, Napoli, Ravello e Matera sono i luoghi che faranno da cornice alla nona edizione del Salerno Festival, il grande evento corale promosso e organizzato dalla federazione nazionale dei cori italiani Feniarco in collaborazione con l’Associazione Regionale Cori Campani.

I numeri

Il festival si svolgerà quest’anno dal 4 all’8 luglio con la partecipazione di 36 cori che porteranno una grande varietà di repertori in siti di grande suggestione. Dalle meraviglie della Costiera con Amalfi e Ravello all’aura spirituale della Certosa di Padula (per la prima volta al Salerno Festival), dalla Reggia di Caserta al cuore pulsante di via Chiaia a Napoli, fino alle botteghe di via Mercanti a Salerno, la musica corale conquisterà il pubblico con eventi a ingresso gratuito che uniranno musica, arte e cultura. Dalla prima edizione ad oggi il Salerno Festival ha portato in Campania oltre 10.000 coristi da tutta Italia e dall’estero. Non ci sono barriere di genere musicale nè di organico: le cinque giornate di musica si svolgeranno in quindici siti di interesse storico, culturale, artistico e naturalistico con i cori di voci bianche, di adulti, giovanili, a voci pari o miste, ensemble vocali, gruppi di ispirazione classica, folk e pop. Tra le novità di quest’anno ci sarà anche una proposta formativa con due laboratori di studio: Luigi Leo proporrà l’atelier Singing Sting mentre Ciro Caravano condurrà i partecipanti attraverso “Un po(p) di Napoli”.

Il progamma

Mercoledì 4 luglio alle ore 21, nel duomo di Salerno, l’apertura ufficiale verrà affidata alle voci scelte del Coro giovanile campano diretto da Giuseppe Lazzazzera e dal gruppo Juvenes Cantores di Corato, diretto da Luigi Leo. Nei giorni seguenti, teatri, cattedrali, arenili, piazze, musei, scalinate e santuari si riempiranno di musica con matinées, concerti pomeridiani, serali, aperitivi corali e anche eventi notturni per cantare sotto le stelle del cielo estivo. Tra gli eventi speciali, da segnalare la tappa di venerdì 6 luglio: si inizierà a cantare fin dal mattino con il concerto nei giardini dell’incantevole Villa Rufolo a Ravello. Sabato 7 luglio ci sarà un doppio concerto pomeridiano alla Certosa di Padula.