Audizioni del coro voci bianche al Teatro Verdi di Salerno: ecco il calendario

Tutti gli alunni che frequentano le classi I, II, III, IV e V di scuola primaria, e le classi I, II e III di scuola secondaria di I grado, possono partecipare ad una selezione finalizzata all’inserimento nel coro di voci bianche del teatro Verdi di Salerno. La Direzione artistica del Teatro Municipale “G. Verdi” di Salerno, consapevole del ruolo educativo che svolgono la musica e il canto per il bambino ed in particolar modo il valore formativo che rappresenta la partecipazione alla produzione di un’opera, invita chiunque voglia partecipare, a presentarsi martedì 5 novembre dalle ore 17 alle 19, dalla lettera A alla lettera L. Mercoledì 6 novembre dalle ore 17 alle 19 dalla lettera M alla lettera Z presso il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, piazza Matteo Luciani, 1 (ingresso “Uffici”, lato destro dell’entrata principale). Non c'è bisogno di prenotare la partecipazione.

La scheda

Il Coro di voci bianche del Teatro Verdi di Salerno è nato nel gennaio del 2000 quale fulcro di un progetto educativo rivolto alle generazioni più giovani. Tra gli obiettivi c'è lo sviluppo del ruolo di referente culturale del Teatro nei confronti del tessuto cittadino attraverso un coinvolgimento diretto dei bambini, ai quali offrire l’opportunità di trasformarsi da fruitori di spettacoli in veri e propri protagonisti. Grazie all’attività del coro, non solo i coristi ma anche le loro famiglie, hanno avuto modo di avvicinarsi ad un’istituzione (il Teatro lirico) talvolta completamente sconosciuta, ma che ha in sé, per sua natura, la valenza di propulsore privilegiato di valori non solo culturali ed artistici ma anche sociali. Crescere con la musica è dunque per i cantori del Coro delle Voci Bianche del Teatro una realtà quotidiana: in questi anni centinaia di ragazze e ragazzi di varie età hanno avuto l’opportunità di approfondire le proprie competenze musicali, di scoprire in sé il talento, di vivere l’esperienza di un’opera, di esibirsi al fianco di famosi interpreti. Diverse le produzioni sotto la direzione del Maestro Daniel Oren e di altri prestigiosi direttori d’orchestra. Il coro partecipa attivamente non solo alla Stagione Operistica, ma ha anche una propria attività di studio e di concerti che culminano nel Gran Concerto di Natale delle voci bianche di Salerno. L’augurio della direzione artistica del Teatro è di coinvolgere il maggior numero di bambini della nostra città in questa appassionante e gratificante attività educativa. Il Coro Voci Bianche Teatro Municipale Giuseppe Verdi Salerno è diretto da Silvana Noschese.