Cardio tone, lezioni di salsa e bachata in diretta, cross cardio e macumba, yoga, ginnastica posturale: ecco la nuova frontiera dello sport a distanza, nei giorni dell'isolamento forzato per prevenire il rischio contagio da coronavirus. Distanti ma sportivi: gll istruttori Decathlon propongono allenamenti in diretta fb.

Info utili

La nuova area è già attiva sulla pagina facebook "Decathlon Itallia (Montecorvino Pugliano)", come luogo di ritrovo virtuale degli sportivi. Gli istruttori guidano ad una corretta attività di allenamento da svolgere. Per ogni disciplina sono disponibili diversi tutorial ogni settimana per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all'attività fisica. “

