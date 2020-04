Covid-19: annullata la quarta edizione del Palio Vivi San Marco

Il coronavirus obbliga gli organizzatori del Palio Vivi San Marco a comunicare la propria decisione: annullato l'evento in programma per questa domenica, 19 aprile, patrocinato dal Comune di Castellabate e organizzato in collaborazione con l'associazione Marina Piccola e le comunità parrocchiali di Castellabate. L'annuncio fa seguito all'annullamento della sagra del pescato di paranza, un altro importante appuntamento gastronomico in Cilento.

Gli sforzi

Tante le novità ideate per la quarta edizione visto il risalto ottenuto da una manifestazione sempre molto attesa e partecipata, che fa da cornice ai festeggiamenti in onore del Santo patrono. Erano già pronti i capitani delle varie squadre che si contendono il Palio sfidandosi in divertenti giochi di abilità: Domenico Acquaviva (San Marco), Catina Tortora (Santa Maria), Nicola Malzone (Castellabate), Francesco La Pastina (Ogliastro e Licosa), Giuseppe Pisciottano (Lago), Vincenzo Conte (Alano). Il presidente dell'associazione Vivi San Marco, Antonino Spinelli, in accordo con i capitani e l'arbitro Nicola Guariglia, annuncia che la quarta edizione del Palio ritornerà alla prima data disponibile e aggiunge: "Vivi San Marco aveva già in programma, anche per quest'anno, tantissime manifestazioni ma non ci faremo abbattere dal difficile momento che stiamo attraversando e torneremo più forti di prima con il nostro solito spirito di condivisione e vicinanza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.