"Dona ora": la onlus A casa di Andrea propone concerti solidali live

La onlus "A Casa di Andrea LHV" promuove concerti in diretta sui canali social, per la raccolta fondi "Dona Ora", a sostegno dell'emergenza Coronavirus. Da quasi un mese, l’Italia è ormai paralizzata dall’emergenza sanitaria che ha stravolto le abitudini di tutti, costringendoci ad un isolamento forzato contro un nemico invisibile. L'arma più efficace a nostra disposizione è soltanto una: restare a casa e rinunciare alle consuete interazioni e agli scambi interpersonali. Considerato il momento di forzata ma necessaria lontananza, la Onlus “A Casa di Andrea LHV” ha scelto di organizzare degli eventi solidali, mediante l’utilizzo di “dirette streaming” sui propri canali social, cercando così di donare un momento di svago collettivo e restare vicino ai propri follower, allo scopo di affiancare anche con le proprie attività le iniziative di solidarietà in favore dei ceti più deboli in condizioni di difficoltà.

Le adesioni

Diversi artisti del panorama campano hanno aderito a questo invito, scegliendo di esibirsi con dei live solidali dalle proprie abitazioni e garantendo un supporto a tutti i progetti in corso dell’associazione, senza interrompere il flusso continuo di donazioni. Durante questi eventi è possibile effettuare delle donazioni online, tramite un apposito tasto/Call to action “Dona Ora”, su entrambi i canali social dell’associazione (Facebook ed Instagram) e tramite il sito web www.acasadiandreaonlus.it Lo scorso 28 marzo, alle 18:00, è stata la volta di Francesco Verrone, bassista e penna dei Ventinove e Trenta (una delle band più attive della scena emergente napoletana) che ha scelto di ripartire con un’avventura musicale dal sapore radicalmente diverso: un percorso cantautorale in lingua italiana da solista, caratterizzato da una scrittura attenta e delicata che ha fatto pieno tesoro del laboratorio di scrittura di Francesco Di Bella, storico leader dei 24 Grana e artista fra i più apprezzati del panorama underground nazionale. Per il prossimo appuntamento in programma, non resta che seguire la pagina. "In un momento così difficile per tutti noi - dicono gli organizzatori - ricordiamoci che fare del bene fa bene, soprattutto quando tutto si ferma".

La scheda



“A Casa di Andrea LVH” è un’associazione di beneficenza che nasce col preciso intento di trasformare, in amore, il dolore subito a seguito di una tragica vicenda, per aiutare i bambini nel mondo che versano in condizioni di estrema povertà. La Onlus ha impostato la strategia di reperimento fondi, destinati a tutti i progetti solidali in corso, soprattutto sugli eventi in sede e la forte capacità di aggregazione dei Soci LVH.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.