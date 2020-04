Concorso Fotografico Gastronomico “Dona e Cucina”: iniziativa solidale dell’Avvocatura salernitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dona e cucina, gli Avvocati al fianco dei medici: questo lo slogan che sintetizza una grande idea solidale. L'Avvocatura salernitana, grazie all’adesione di 28 Associazioni giuridiche, e con il patrocinio morale del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno e del Segretariato italiano giovani Medici, ha lanciato la raccolta fondi per l’acquisto di mascherine e/o altri dispositivi di protezione individuale da donare ai reparti di Neonatologia, Pronto Soccorso e Terapia Intensiva dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. La campagna si concretizza nel concorso “fotografico-gastronomico” denominato “Dona e Cucina”.

L’iniziativa è aperta a tutti. Per partecipare al concorso basterà inviare - a partire dal 20 aprile ed entro il 2 maggio 2020 - alla pagina facebook “Dona e Cucina” (https://www.facebook.com/Dona-e-Cucina-102611831412308) un messaggio privato con la foto di un piatto preparato in casa e della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, nonché indicare nome, cognome e titolo della foto (es. Maria Rossi, “La pastiera di Maria”). La quota di iscrizione al concorso, pari ad € 5,00 (salvo facoltà di donare importo maggiore), potrà essere versata facilmente collegandosi al sito “GOFUNDME” - Campagna denominata “Dona e Cucina” (link: https://www.gofundme.com/f/zxv9r3-dona-e-cucina). Si precisa che la somma sarà INTERAMENTE devoluta per l’acquisto di mascherine ed altri DPI da donare agli operatori sanitari. A partire dal 3 maggio le fotografie ricevute saranno pubblicate sulla pagina facebook “Dona e Cucina” (https://www.facebook.com/Dona-e-Cucina-102611831412308) e fino alle ore 23.59 dell’8 maggio chiunque potrà votare una o più foto cliccando “mi piace”. In data 9 maggio 2020 sarà resa nota la classifica delle foto che avranno ricevuto il maggior numero di “like”.

Ai primi 10 classificati saranno consegnati i premi messi a disposizione dagli sponsor. Ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso i canali social dell’evento e delle Associazioni organizzatrici.

