Storie, fumetti, libri di narrativa: le proposte per le famiglie, nei giorni del Covid-19

Storie e fumetti da leggere online, disegni di Pimpa e di Giulio Coniglio da scaricare e colorare, attività creative da fare con i bambini in casa, giochi e quiz sulla storia. Ecco la proposta di Figurine Panini, un colosso del collezionismo, nei giorni della emergenza sanitaria da coronavirus. Non solo adesivi per bambini ma anche prime letture alla narrativa per i più grandi. Per ulteriori informazioni è possibile curiosare sul sito internet https://www.francopaniniragazzi.it/index.php/giochi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guida ai libri

Bollino verde: libri da leggere online, non scaricabili. La piattaforma ISSUU funziona su tutti i dispositivi, non occorre avere la app. Bollino rosso: PDF scaricabili (cliccare sulla copertina per aprire il pdf e scaricarlo). Bollino blu: Ebook, si leggono da un Ereader (Kobo, Kindle e altri dispositivi).