Chiamata alle arti: il Trio di Salerno propone "Coimbra"

Tanti artisti, associazioni e organizzatori di spettacoli, festival ed eventi stanno rispondendo generosamente e liberamente alla chiamata alle arti voluta dall'amministrazione comunale in questo periodo così particolare e delicato dovuto dall’emergenza Coronavirus. Ha aderito anche Il Trio di Salerno.

I dettagli

Propone il brano "Coimbra", ben nota città universitaria del Portogallo, vista oggi come simbolo emblematico delle difficoltà del mondo della scuola e della cultura in genere, alle prese col distanziamento sociale. Il Trio è composto dal sassofonista Sandro Deidda, dal pianista Guglielmo Guglielmi e dal contrabbassista Aldo Vigorito. "Questa terribile pandemia - dice il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - ci costringe nelle nostre case in un isolamento doloroso ma necessario. Sono chiusi teatri, cinema, luoghi d’arte e cultura. Sono sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni che in questo periodo primaverile animavano Salerno. Non è però il momento di arrendersi e di mollare. Continuiamo tutti a restare a casa nel più rigoroso rispetto delle limitazioni. Ma sarà più piacevole trascorrere queste ore nelle proprie abitazioni grazie anche alla generosità degli artisti, dei custodi dei luoghi d’arte e bellezza, degli organizzatori di spettacoli ed eventi che hanno inviato all'amministratore comunale i propri lavori artistici". E' possibile continuare ad inviare contributi (originali o di repertorio) all'indirizzo e-mail asscultura@comune.salerno.it.