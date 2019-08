Corrida a Montecorvino Rovella: dilettanti allo sbaraglio, la serata di premiazione

Si terrà oggi, la seconda e ultima serata della Corrida di Montecorvino Rovella Salerno, tra applausi e sorrisi per grandi e piccini che calcheranno le tavole del palco. Tanti i partecipanti, tra cui l'imprenditore Gerardo Natella che si esibirà in un brano insieme a Laura Adinolfi.

Il programma

In questa seconda serata della manifestazione giunta alla sua decima edizione, alle ore 21, dopo l'esibizione di 10 bambini, ci sarà la premiazione. Ospite d'eccezione Bracy10 e, a seguire, la sfilata di moda a cura del negozio Chic Zone di Macchia, con l'estrazione dei biglietti della lotteria. Torta e spumante, dunque, per festeggiare gli allori conferiti al più fischiato e divertente. Da non perdere.