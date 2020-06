La Ribalta organizza il corso di teatro estivo: ecco gli appuntamenti

Diretto dall'insegnante Valentina Mustaro, comincia al teatro La Ribalta di Salerno il corso di teatro estivo. Il programma include esercizi e giochi teatrali, improvvisazione, movimento scenico, lavoro interiore del personaggio. Il corso si terrà a luglio, il martedì e il giovedì dalle ore 21 alle 23. Sarà a numero chiuso, nel rispetto delle normative Covid19. Per informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3292167636.

I dettagli



Gli aspetti terapeutici del teatro sono stati dimostrati lungo la storia. Il concetto di catarsi fu introdotto da Aristotele , deriva da katháirein, "purificare", ed esprime la liberazione dell'individuo da una contaminazione che danneggia o corrompe la natura dell'uomo. Il teatro di ricerca, basandosi sulle riflessioni dei maggiori maestri del novecento, propone una visione antropologica della pratica artistica. Il "laboratorio", in cui attori e regista lavorano insieme sul training si propone come setting di ricerca e di sperimentazione di sé. In questo particolare momento storico, il laboratorio teatrale può rappresentare uno spazio e un tempo per sé stessi, per ricominciare, per prendersi cura, per ridere, emozionarsi e " liberarci dalle scorie", come dice il maestro Peter Brook.