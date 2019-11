"La Corte in Festa - Natale al Castello": ecco il programma della kermesse

Storie di Principi, Conti, Baroni e Vicerè rivivono al Castello Macchiaroli di Teggiano, dal 6 all'8 dicembre.

Il programma

L'affascinante fortezza valdianese, scrigno di storia e cultura, ospiterà "La Corte in Festa - Natale al Castello", evento giunto alla terza edizione. Spazio a giocolieri, arcieri, ambientazioni e giochi medievali, storie e leggende. Non mancheranno le prelibatezze per il palato e le esposizioni artigianali.

Le info utili

Si comincia venerdì 6 dicembre dalle ore 18.00 alle 22.00. Sabato e domenica, apertura per l'intera giornata, dalle 11.00 alle 22.00. Ingresso gratuito.