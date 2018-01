Speciale Carnevale: ecco gli appuntamenti a Salerno e provincia, fino al 13 febbraio

Maschere, carri, feste a tema: a Salerno in programma un party scozzese con kilt e cena a base di salmone e birra oppure pizza, indiani e carovane in occasione dell'evento dedicato al vecchio e selvaggio west. Maiori, Baronissi, Agropoli, Sarno, Pagani e Nocera Inferiore si preparano alle sfilate. Ecco i principali appuntamenti in programma nel capoluogo e in provincia, fino al 13 febbraio.