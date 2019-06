Gli scorci più belli della Costa Diva: ad Amalfi una mostra di venti foto

Foto per emozionare e lasciarsi emozionare dalla bellezza selvaggia della Costiera amalfitana. Fino al 12 giugno, nella sala Andrea Colavolpe ad Amalfi, Armando Montella, artista per passione, esporrà le sue migliori opere fotografiche nella mostra “Sussurri. Voci e suggestioni del mare”.

I temi

Il percorso espositivo si compone di venti fotografie che Montella ha scattato nel corso degli ultimi anni, riuscendo ad immortalare le suggestioni quotidiane offerte dai paesi che compongono la Costiera amalfitana e la cui bellezza, nel corso dei secoli, ha conquistato ed ispirato scrittori, poeti e musicisti. Sospese tra luce ed ombre, tra sogno e realtà, le sue foto riescono ad imprimere una bellezza senza tempo agli infiniti sguardi che si possono volgere verso l’orizzonte della divina.

La presentazione

“Non amo molto fare foto che semplicemente ritraggano un paesaggio, un volto o semplicemente un oggetto – ha spiegato Montella – Il mio obiettivo è, piuttosto, quello di far sì che la mia interpretazione di un’immagine rappresenti un sussurro che porti l’osservatore ad evocare proprie esperienze, ricordi ed intime sensazioni in modo tale che si senta parte integrante dello scenario che sta ammirando. E se da una mia foto scaturirà anche una sola di queste emozioni, il mio impegno e la mia passione per quest’arte così affascinante come la fotografia sarà ampiamente ripagato”.

Info utili

La mostra resterà aperta fino al 12 giugno e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 20. Ingresso gratuito. Info al numero telefonico 3388928109.