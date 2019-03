"Un Paese di sana e robusta Costituzione": spettacolo al teatro del Genovesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Un Paese di sana e robusta Costituzione": è questo il titolo della rappresentazione che andrà in scena mercoledì 6 marzo alle 17 nel teatro del Genovesi. Protagonisti saranno gli alunni dell’istituto comprensivo Barra/ Abbagnano, diretto da Anna Maria Grimaldi. In quattordici, guidati dalla loro tutor, la professoressa Maria Pia Corniola, daranno vita ad uno spettacolo che avrà come filo conduttore la Costituzione Italiana. Il lavoro, patrocinato e sostenuto della Fondazione della Comunità Salernitana, è stato proposto alla dirigente dell’istituto Barra dalla Compagnia dell'Eclissi con la collaborazione del Soroptimist International Club di Salerno, le cui socie Giulia De Marco, Dina Gabriele, Anna Luisa Giuliano, Angela Guerra (presidente), Pina Russo, Lissie Tarantino ne hanno curato la realizzazione. Sviluppo del senso civico, accrescimento del senso di appartenenza, acquisizione di nuovi mezzi espressivi, autocontrollo e rispetto degli altri: questi gli obiettivi a cui mira il progetto.

I ragazzi, dopo aver approfondito il contesto socio-politico della fase costituente (1946/1947), con l’utilizzo di filmati storici dell’ Istituto Luce, daranno vita ad uno spettacolo nel quale, tra recitazione, canti e rappresentazioni cercheranno di esprimere il senso della Costituzione Italiana.