“Costruiamo gioielli da spiaggia", laboratorio per bambini a La Fabbrica

E’ in programma, dalle ore 18 di oggi (domenica 30 giugno), l’iniziativa “Costruiamo gioielli da spiaggia” presso il centro commerciale “La Fabbrica” di Salerno. Si tratta di un laboratorio a tema per tutti i bambini che vogliono divertisi in occasione delle vacanze estive.