Cowboy sotto le stelle all'Oasi del fiume Alento

Sabato 23 giugno, all'Oasi del fiume Alento, si terrà a partire dalle ore 18 una simpatica festa dedicata a cowboy e vecchio West. Le famiglie partecipanti potranno incontrare lo sceriffo e gli indiani. Nell'area gioco Old West Game, spazio al tiro al lazo, lancio ai barattoli, tiro ad anelli, corsa ai sacchi. Poi la gara di braccio di ferro, "over the top". Nell'Indian Village, invece, sarà possibile scoprire il proprio nome indiano, ballare danze indiane, decorare il viso con trucco a tema indiano. La serata proseguirà con lezioni di danze country e baby dance a tema, western cabaret, giro a cavallo (servizio a pagamento fornito dalla struttura), photo booth con cappelli da cow boy.

La cena e il pernottamento

E’ possibile prenotare il tavolo da picnic con uso del barbecue o dormire in tenda nel campo base adiacente. L’area picnic, opportunamente illuminata, sarà a disposizione degli ospiti per grigliate sotto le stelle. Il noleggo serale del tavolo costa 15 euro. Il campo base allestito prevede la presenza di staff qualificato che potrà aiutare chi deve montare la propria tenda. Gli ospiti partecipanti dovranno avere con sé una dotazione personale di tenda, sacco a pelo, materassino di lattice o gonfiabile, torcia elettrica, indumenti adatti al campeggio. Il pernottamento prevede un supplemento di 5 euro per gli adulti e 3 euro per bambini. E' possibile noleggiare la tenda: 2 posti 10 euro, 4 posti 15 euro.