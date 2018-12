Creattiviamo, festival della creatività giovanile: Francesco Di Bella in concerto

Dibattiti, workshop, mostre, installazioni e concerti dedicati al tema del lavoro e dell’arte: Salerno per tre giorni ospiterà Creattiviamo, il festival della creatività giovanile promosso da InformaGiovani e a cura dell'Arci, con il patrocinio del Comune. L'evento terminerà il 23 dicembre con il concerto del cantautore Francesco Di Bella, ex frontman dello storico gruppo 24 Grana.

Il tema

"Quest'anno abbiamo deciso di puntare su un tema particolare: l'analisi delle opportunità lavorative nel mondo dell'arte, partendo dal presupposto che bisogna costruire e quasi inventarsi il lavoro - dice Angelo Cariello, coordinatore dell'InformaGiovani Salerno -. Abbiamo anche giocato con le parole: occupati di arte ma anche occupati nell'arte. A contatto con i giovani da 16 a 35 anni, ci siamo resi conto che se diminuisce l'offerta nei canali istituzionali, parallelamente si aprono scenari e si offrono opportunità nell'arte e nella industria culturale. Utilizziamo questa occasione anche come momento di rilancio dello sportello Informagiovani. Abbiamo deciso di puntare su due nomi forti della musica, cioè Bruno Bavota, artista e polistrumentista napoletano, che si esibirà sabato sera, 22 dicembre nella Chiesa dell'Annunziata, e Francesco Di Bella, che si esibirà, invece, domenica 23 dicembre al Teatro Augusteo. In programma anche installazioni ambientali, mostre, una delle quali raccoglierà i dieci anni di follia vissuti a Salerno con una delle esperienze più significative nell'arte e nel blues".

Il saluto del Comune di Salerno

"Un festival istituzionalizzato, che apre ai ragazzi, un festival di inclusione - dice Mariarita Giordano, assessore alle politiche giovanili e all'innovazione -. Non a caso, partecipano ai workshop e alla creatività anche gli studenti. Coinvolti quest'anno gli alunni del Liceo Alfano I di Salerno. Gran finale con il concerto di Francesco Di Bella, il 23 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Augusteo".

Gli ospiti

Bruno Bavota, uno degli artisti coinvolti, commenta: "La mia partecipazione nasce dalla voglia di creare e di fare qualcosa di importante per la nostra terra. I giovani sono spesso costretti ad andare via. Il pubblico tende ad essere diffidente nei confronti della musica, soprattutto le fasce giovanili. E' importante, invece, non far disperdere il contatto con le emozioni che ci rendono uomini e ci accompagnano in tutto il percorso della vita ma anche in quello lavorativo". "Puntiamo sulla creatività. Io l'ho fatto, ci sono riuscito, sono venti anni che vivo creando - dice Francesco Di Bella - E' importante mettere la propria esperienza al servizio dei giovani. Sono cambiati i meccanismi e la visione della musica, grazie alla digitalizzazione ed ai social network".

