Qui Cuba a voi Salerno: la sorella del “Che” in visita nel Vallo di Diano

L'assist è fornito dal convegno "Beni culturali e politiche educative a Cuba", che si svolgerà martedì 30 ottobre alle ore 18 nel Convento della SS Pietà di Teggiano. La notizia è la visita della professoressa Maria Victoria Guevara Erra, docente all'Università de L'Avana e sorella di Ernesto Che Guevara, più noto come el Che rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino.

Il programma

Maria Victoria Guevara Erra inaugurerà a Napoli, in Piazza San Domenico Maggiore, la Mostra fotografica "I viaggi e i libri Ernesto", promossa dalla Fondazione MIdA e dal Comune di Napoli. In occasione della sua visita, però, la Fondazione MIdA, in collaborazione con il Comune di Teggiano ha voluto che la professoressa Guevara Erra potesse dedicare parte del suo tempo nel Vallo di Diano, per un incontro con i cittadini sul tema dei Beni culturali e delle politiche educative a Cuba. L'incontro si terrà nel Refettorio del Convento Francescano della Pietà a Teggiano. Dopo i saluti di Michele Di Candia, Sindaco di Teggiano e Francescantonio D'Orilia, Presidente della Fondazione MIdA, la professoressa in storia medioevale dell'Università del Molise, Rosanna Alaggio dialogherà con Maria Victoria Guevara Erra.