Nuovo brand di Cannabis Light chiama l'artista salernitano Valentino Annunziata

L'artista salernitano accoglie la sfida lanciata da CanaPaestum, il nuovo brand cilentano di Cannbis Light. Progettare un'edizione limitata di etichette disegnate da lui. Una grafica accattivante quella ideata per CanaPaestum da Valentino Annunziata. Una forte spinta artistica ed un profondo tocco di colore per la nuova serie di prodotti di questo brand tutto volto al relax. L'artista dopo le richieste de parte del direttore di CanaPaestum, Aldo Martone, (anche noto come The Sniper, rapper cilentano fondatore della Only Smoke Crew), ha compreso la mission dell'azienda ed ha realizzato queste nuovissime grafiche. L'artista ha curato anche il sito web e le grafiche in generale, arrivando poi ad occuparsi della creazione di un profilo instagram per l'azienda. In settimana verranno presentate ufficialmente le grafiche commmissionategli e ci saranno diverse interviste televisive e radiofoniche per presentare il prodotto del nuovo brand Cilentano. La Cannbis Light di CanaPaestum sarà disponibile a breve nei tabacchini della zona e sul sito canapaestum.com www.valentinoannunziata.com valentinoannunziataart@gmail.com Mob: +39 388 259 5168 www.canapaestum.com canapaestum@gmail.com

