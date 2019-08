10 agosto: la frittata dalle mille uova e la visita guidata alla Certosa di Padula

Sabato 10 agosto, nell’ambito dell’iniziativa #iovadoalmuseo la Certosa di San Lorenzo a Padula prevede l’accesso gratuito dei visitatori. La guida turistica Giuseppe Verga accoglierà i visitatori nei panni di un monaco angelo per ricordare il il vissuto del cenobio certosino prima che venisse abbandonato definitivamente dai Solitari di Dio nel 1866.

La tradizione

Il 10 agosto per i padulesi è tradizione il rintocco della campana certosina alle ore 12 in punto e la Celebrazione dell’Ora Media nella Sala del Capitolo e la rievocazione storica dell’arrivo dell’imperatore Carlo V, con un corteo in abiti dell’epoca e con la preparazione di una gigantesca frittata a ricordo della frittata dalle mille uova che i certosini si dice fecero cucinare per l’imperatore e per la sua corte di ritorno dalla battaglia di Tunisi nel 1535.

La frittata moderna viene cucinata in una gigantesca padella di un diametro di ben tre metri, posta fuori le mura del monumento, solo che le uova anzichè essere mille sono aumentate esponenzialmente, una frittata gustosa ed anche ben condita.

L’invito è a partecipare la sera del 10 agosto dalle ore 21 a questa bellissima iniziativa della Pro Loco e ad assaporare la buonissima frittata.

La visita guidata è effettuata con una guida turistica specializzata per la Reggia del Silenzio più grande d’Italia.

Per info sui costi e sulle prenotazioni delle visite guidate telefonare al 3318569285 o visitare il sito www.guidaturistica.campania.it