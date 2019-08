Natale in Agosto a Costiera: la XXIII edizione di Gusta Minori

Il Natale a Minori è arrivato con largo anticipo quest'anno. La XXIII edizione di Gusta Minori, infatti, quest'anno è stata dedicata alla tradizione del Presepe del '700 napoletano. La manifestazione, infatti, è stata aperta dal Gruppo Zampognari Simphonia di Minori che hanno suonato le tipiche melodie natalizie tra stand di dolci, decori urbani e scene tipiche natalizie in piena estate.

I temi

Quest'anno l'evento, organizzato dall'Associazione Gusta Minori Corporation, Comune di Minori, guidato dal sindaco Andrea Reale, Regione Campania, SCABEC, sta avendo come temi il Natale e l'Accoglienza. L'obiettivo è destagionalizzare il turismo in Costiera offrendo ai turisti italiani e stranieri l'opportunità di conoscere in anteprima quelle tradizioni invernali che rendono questi vicoli e questi paesini davvero unici anche nella stagione extraestiva.

Le Vie dell'Arte

Con Gusta Minori i turisti stanno ammirando le Vie dell'Arte: presepi artistici come il Presepe Dipinto con più di 100 figure rappresentanti tutta la Natività dal '300 al '600 e dunque Giotto, Botticelli, Raffaello e la pittura veneta. Opere brillantemente riprodotte da Giacomo Palladino in un esperimento didattico che non ha precedenti in Italia. Il Presepe Dipinto è allestito in un granaio del '700.

Le Vie dell'Arte sono caratterizzate anche da Accussia Natalea, straordinario spettacolo teatrale a scene staccate che si stanno svolgendo tutte in contemporanea dalle ore 21 alle ore 24, ininterrottamente. Accussia Natalea, format ideato dall'artista Lucia Amato e dal maestro Gerardo Buonocore che è anche Direttore Artistico di Gusta Minori, sta vedendo l'impegno di ben 200 comparse prese dal posto, 30 attori professionisti e di grande calibro, 2 compagnie di ballo, 4 scenografi.

Con Accussì Natalea si sta rappresentando in Costiera la vera tradizione teatrale legata al Natale: dall’icona dei due personaggi partenopei della Cantata dei Pastori, Razzullo e Sarchiapone, smarriti in Terra santa, all’epoca della Nascita del Redentore, interpretati Benedetto Casillo e Giovanni Mauriello, fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tale scena si svolge nel peristilio della Villa Romana, importante sito archeologico risalente al Primo Secolo d.C. che è possibile ammirare venendo a Minori. Simbolo forte di questa scena è una barca. Infatti l'intera recitazione si svolge proprio all'interno della barca che spesso può regalare gioie ma anche purtroppo nascondere drammi. Intorno alla barca si trovano centinaia di articoli attuali dei quotidiani di queste settimane sul tema degli sbarchi.

Ed ecco che mentre nella Basilica di Santa Trofimena c'è la scena di Quanno nascette Ninno, in Piazza Garofalo abbiamo l'eduardiano Te piace ‘o presepio, nell’Area Archeologica della Villa Romana ( del Primo Secolo d.C.) la Terza Scena dedicata al Viaggio di Razzullo e Sarchiapone, i due personaggi del Presepe Napoletano con dialoghi, canti e musiche aggiunte al testo della tradizione popolare nel corso dei secoli e la Quarta scena è Lacreme napulitane, in Piazza Umberto.

Altra figura di punta di questa edizione del Gusta Minori con il Natale in Costiera nell'ambito di Accussia Natalea è Annarita Vitolo, reduce dai successi dell’Amica Geniale. La Vitolo sta vestendo i panni del doppio personaggio di Maria, la Madre del Signore e di Maria, donna di un capomafia. Da un lato la Madonna completamente asservita alla volontà di Dio, che con il suo “Fiat” ha cambiato le sorti dell’Umanità, dall’altra Maria, donna al fianco del volere perverso della mafia, che però specchiandosi e scontrandosi con la Madre di Dio, comprende che il suo essere sottomessa non cambierà nulla, anzi sarà la rovina dei suoi figli. Perciò comprende l’inutilità di un atteggiamento che fa solo male e provoca in lei solo vergogna. È il risveglio di una coscienza che porta al risveglio delle coscienze di tanti, al risveglio del mondo.

Altri nomi importanti del panorama teatrale presenti alla XXIII edizione di Gusta Minori, vanno da Ciro Capano a Francesco Ruotolo, Laura Lazzari.

Le Vie del Palato

Con le Vie del Palato, con la supervisione del Direttore di Promozione di Gusta Minori, Antonio Porpora, oggi e domani, in Costiera Amalfitana, a Minori, è possibile ammirare la lavorazione dei dolci e dei piatti natalizi. Ovviamente è possibile anche gustarli. Ma quali sono i dolci ed i piatti natalizi tipici della tradizione natalizia minorese? Sono : la "pasta a mano", la cui produzione ha inizio molto probabilmente con i Romani, i "fusilli", "ricci", "lagane", oltre che i singolari "'ndunderi", la Scarola Natalina, le melenzane al cioccolato, gli struffoli. Possibile vedere il Sentiero dei Limoni, ma anche dal vivo la lavorazione della pasta fatta a mano e del limoncello.

Soprattutto per la stampa ci sarà l'accesso al Sentiero dei Limoni, con visite a limoneti, monumenti e chiesette lungo il cammino che fino al 1850 rappresentava l'unica via di collegamento in Costiera tra Maiori e Minori. Poi visite ai laboratori del limoncello per apprezzarne la lavorazione e visita al laboratorio di pasta. Sarà infatti possibile vedere dal vivo la lavorazione della pasta artigianale minorese, fatta a mano.

Le Vie del Mare.

La grande novità di quest'anno consiste anche nel fatto che oggi e domani ci saranno corse speciali via mare, con traghetti alle ore 18 ed alle ore 20 da Salerno e partenze da Minori alle ore 24. La gente sta apprezzando molto questo servizio a testimonianza di una Costiera che sarà sempre più sostenibile.

