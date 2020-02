San Valentino, cuori di pizza sfornati da Granammare

San Valentino è alle porte e la pizzeria Granammare, situata in via Lungomare Tafuri, nei pressi del Forte La Carnale, ha immaginato una special edition per i propri clienti.

Le creazioni

Dal 10 al 16 febbraio, per "dirsi ti amo davanti ad una pizza", sarà possibile gustare cuori caldi e con ingredienti ad hoc. Tanta curiosità per i golosi innamorati.