Cuzzetiello napoletano e polpette: tutto pronto per la festa in piazza a Bivio Pratole

La piazza rappresenta da tempo un luogo di aggregazione, di scambio culturale e di promozione delle tradizioni e delle eccellenze territoriali. L' evento "PIAZZA IN FESTA", organizzato in piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano, il 24 e 25 agosto, nasce dalla volontà di creare, all'interno del contesto urbano, le condizioni per promuovere, tramite la piazza, il territorio di Montecorvino Pugliano.

Arte e cultura

Artisti campani di fama nazionale arricchiranno le serate con performance musicali, spettacoli comici e esibizioni di trasformismo, inoltre non mancherà la sfilata di moda delle ladies.

Cibo

Un angolo legato alla gastronomia con il tipico cuzzetiello napoletano con polpette e tanto altro.