Teatro XS: in scena "Cyrano de Bergerac in salsa comica"

Domenica 8 aprile, alle ore 19, settimo spettacolo in scena al Teatro Genovesi di Salerno per la decima edizione del Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno. A calcare le tavole del palcoscenico di via Sichelgaita con “Cyrano de Bergerac … in salsa comica” di Edmond Rostand sarà la Compagnia Ronzinante di Merate. L’adattamento drammaturgico è di Lorenzo Corengia. In scena ci saranno Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, Emiliano Zatelli, Giuliano Gariboldi. Consulenza registica di Giorgio Mariani e Giuliana Atepi.