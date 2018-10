Dame e cavalieri: c'era una volta il borgo antico, il 20 e 21 ottobre

Borgo de' Coronati, ad Angri, ospita la venticinquesima edizione di "C'era una volta la favola del borgo". L'evento è in programma il 20 e 21 ottobre. Dame, cavalieri e tamburini animeranno i cortili gentilizi. Previsti giochi medievali, artisti di strada, esibizioni di tiro con l’arco e con la balestra (foto tratta dal sito borgodecoronati.it). L'accampamento medievale farà da sfondo alla degustazione di piatti tipici. Le taverne del borgo apriranno alle ore 20.



Bambini

Laboratorio itinerante per piccoli aspiranti dame e cavalieri. I partecipanti saranno coinvolti in un percorso guidato con prove di abilità fantasia e destrezza fino all'investitura finale col titolo nobiliare di Dama o Cavaliere del Borgo de Coronati. Stemmi araldici da creare, giostre cavalleresche, fiabe da riscrivere. Il laboratorio itinerante avrà la durata di 40 minuti circa. E' possibile partecipare fino ad un numero massimo di 10 bambini per volta. Costo del laboratorio: 2 euro a persona. Orari: 18.15, 19.30, 20.30, 21.30. Ogni iscritto avrà diritto allo stemma ufficiale personalizzato del Borgo de Coronati, alla graffa, all'attestato di partecipazione.