Dani Bra al Teatro Ridotto, il 20 e 21 gennaio, porta in scena "Squilibrato"

Sabato 20 alle 21 e domenica 21 gennaio alle ore 19, al Teatro Ridotto di Salerno, il comico romano Dani Bra porta in scena "Squilibrato”. Costo del biglietto 10 euro. Consacratosi al grande pubblico con la trasmissione SCQR di Comedy Central e vincitore del Premio Web dello Charlot, il professionista della risata proporrà monologhi incentrati sulle curiose e simpatiche dinamiche familiari, soprattutto di coppia, con abitudini e costumi comuni a tutti i personaggi: l’anziano curioso che per lavoro “guarda chi lavora”; l’uomo sorveglia-cantieri, croce e delizia di ogni lavoro in corso che si può trovare in ogni parte d’Italia.