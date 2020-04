I consigli di Daniel Oren al tempo del Covid: "audizioni" a distanza

L'emergenza Covid-19 ha fortemente penalizzato anche il settore della cultura e, nello specifico, il mondo della lirica. E' sicuramente un momento difficilissimo per migliaia di lavoratori di settore, che però, a volte, può trasformarsi in opportunità. In particolare per gli artisti, soprattutto giovani, ai quali da sempre il Maestro Daniel Oren dedica il suo tempo, la sua professionalità e la sua esperienza con i più grandi della storia. Ecco perché, in questi giorni difficili e dolorosi di isolamento forzato, il direttore musicale dell'Arena di Verona Opera Festival e direttore artistico della stagione lirica del Teatro Verdi di Salerno, ha deciso di mettersi a disposizione di tutti i cantanti, giovani, professionisti e studenti, che desiderino ricevere consigli su come interpretare un'aria, o affrontarne lo studio dei momenti più complicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info utili

Daniel Oren risponderà a tutti coloro che vorranno una sua opinione e sarà disponibile a intervenire, per confrontarsi e riflettere sul lavoro da svolgere, con l'intento di essere vicino agli artisti che stanno vivendo un momento di grave crisi umana e professionale. Sarà una sorta di palestra a distanza che servirà a implementare le competenze, ma anche a sentirsi vicini e a fare rete, per ripartire, si spera in tempi rapidi, più uniti di prima. “In particolare ai giovani va dato il supporto necessario per resistere ancora, l'ossigeno per arrivare alla fine di un'emergenza che ci auguriamo vicina – spiega Oren- Non sta a loro, non sta a me stabilire come e quando si possa ripartire. Ma che sia chiaro un punto: nel rispetto dei tempi che saranno dettati dagli esperti, il teatro, l'opera, torneranno più vivi di prima. Mozart diceva che la vera musica è tra le note, nei respiri, nelle pause. Ebbene, dobbiamo sapere che anche questa "pausa" globale è musica. Con quella caparbia determinazione che ci ha visto, nella storia, superare momenti terribili eppure rialzarci, forti della nostra eccellenza, noi torneremo. Nel frattempo, resto a disposizione di chi voglia contattarmi per condividere una passione che ci ha sempre legati e che tornerà a pulsare ancora più forte sui palcoscenici di tutta Italia e di tutto il mondo”. Basterà inviare le registrazioni audio/video all'indirizzo media@daniel-oren.com, e si verrà ricontattati per accordarsi sulle modalità di feedback.