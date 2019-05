Daniele Ferrara e Valerio Iessi protagonisti di un nuovo show-cooking nella terra della pizza

Un appuntamento dedicato alla tradizione culinaria locale, quella campana della pizza, che appassiona e accomuna tutti gli italiani. Daniele Ferrara e Valerio Iessi, due amici, due artisti con una passione in comune: la pizza. Sarà lei la protagonista dello show-cooking gratuito e aperto al pubblico in programma a Salerno sabato 25 maggio dalle ore 18:30. Durante l’evento i due pizzaioli di Dissapore coinvolgeranno il pubblico nella realizzazione della ricetta dispensando consigli e svelando i segreti del loro mestiere. A cottura ultimata, gli ospiti potranno deliziare il palato assaggiando una fetta della pizza precedentemente preparata.



Il tema e la ricetta

La pizza Parmigianni, come già dal nome si può intuire, è una pizza che richiama alla mente (e al palato) il celebre piatto “Parmigiana”. Solo melanzane a fette “dorate e fritte”, provola, pomodorini della Reggia Quisisana scottati e provolone del Monaco. Una pizza dagli ingredienti caserecci e genuini, buona come una Parmigiana fatta in casa. I due pizzaioli di Dissapore esporranno al pubblico i segreti per realizzare un ottimo impasto per la pizza e daranno prova del loro talento ormai affermato in questa arte culinaria. Le loro pizze si distinguono per un impasto morbidissimo e una grande leggerezza, elementi che le rendono anche estremamente digeribili.

Secondo i due talenti lo scenario ideale è curare sempre al meglio i quattro aspetti fondamentali di una buona pizza: stesura, cottura, ingredienti e impasto. Se si vuole ottenere un prodotto che raggiunga l’eccellenza non se ne può trascurare neanche uno.