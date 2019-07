Viaggio a Bollywood: Battipaglia ospita uno stage di danza indiana

Si terrà a Battipaglia, nei mercoledì dal 10 al 24 luglio, il primo 'Summer Lab di Danza Indiana', organizzato dell'Associazione Artistico Culturale 'Essere Danza', diretta dalla maestra Ilaria Falcone. Il laboratorio è curato dall'insegnante Rosita Celenta.

Info utili

E' possibile iscriversi telefonando al 331-2389404 o scrivendo a: rositacel@libero.it Aperto a tutti, il laboratorio proporrà un viaggio nella Bollywood, la danza del cinema indiano, molto divertente e dai ritmi coinvolgenti. Dunque appuntamento in via Serroni, 60, a Battipaglia, per un tuffo nella millenaria e affascinante cultura indiana.