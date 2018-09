La ricerca tra teatro e danza: "Little Something" alla Sala Pasolini

Venerdì 28 settembre, alle ore 21, la Sala Pasolini a Salerno riaccenderà i riflettori sulla danza con il secondo appuntamento in cartellone per la prima edizione di “Incontri,” la rassegna dedicata all’arte tersicorea ed organizzata dall’Associazione Campania Danza in collaborazione con Raid – Rassegna Internazionale di Danza di Claudio Malangone.In scena sarà la compagnia di danza contemporanea e teatro fisico “Cie Twain physical dance theatre” con lo spettacolo “Little Something” che nel 2017 ha vinto il festival “I Teatri del Sacro”. La coreografia e la regia sono di Loredana Perrella. Il testo di François Garagnon, in una lingua metaforica e personale, racconta il viaggio della costruzione di sé, contrapponendo la filosofia dell’essere alla filosofia dell’avere: l’obiettivo dell’esistenza è divenire, essere un grande amore senza fine, anche se in partenza siamo una piccola cosa, un “little something” appunto.

La rassegna

Sabato 29 settembre, alle ore 21, la rassegna “Incontri” sarà ancora alla Sala Pasolini con lo spettacolo “Duende” della ARB Dance Company, la coreografia è di Francesca Amoruso. La coreografa lavora su una successione di quadri per raccontare le emozioni più contrastanti dell’uomo: la delicata dolcezza, l'odio straziante, una gioia che elettrizza, la rabbia che esplode, un amore viscerale e travolgente. La rassegna “Incontri”, firmata da Antonella Iannone per la direzione artistica, è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Info e prenotazioni: 089 797614