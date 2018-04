Danze orientali a Palazzo Fruscione, sabato 14 aprile

Sabato 14 aprile, alle ore 19.30, Palazzo Fruscione ospiterà la performance “La Danza Oltre gli Stereotipi”. Claudia Soheir, Maria Gabriella Ippolito, Sara Salvati, Natalia Misina, Ilaria Picarone, Annachiara Milo, Rosella Nutile e Mara Sprienger si esibiranno in passi di danza orientale, una forma di arte ed espressione del movimento del corpo che trae le sue origini dal mondo arabo. In scena la compagnia di AlNour (la luce). Madrina della serata sarà la professoressa Mariarosaria Vitiello, consigliere politico per le Attività Politiche Culturali Educative e Scolastiche della Provincia di Salerno.

Lo spettacolo di danza orientale sarà una piacevole sezione della kermesse artistica e culturale “Disarmiamo l’Ignoranza”, in corso di svolgimento (conclusione il 15 aprile) nella splendida cornice di Palazzo Fruscione. La mostra ha anche un obiettivo sociale: raccoglie fondi da destinare alla realizzazione di una casa della cultura per ragazzi ad Accumoli, devastata dal terremoto.