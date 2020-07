Estate Salernitana, "Delitto al Museo" approda al Teatro Augusteo

C'è anche il gruppo di attori della cooperativa sociale Galahad, tra i protagonisti della rassegna "Estate salernitana", il fitto programma di eventi promosso dall'assessorato comunale alla Cultura guidato da Antonia Willburger che si svolgerà dall' 11 luglio al 1 ottobre, all'Arena del Mare, all'Arena Barbuti e al Teatro Augusteo. Si terrà, infatti, il 18 luglio alle ore 21, presso il Teatro Augusteo, "Delitto al Museo", per la regia di Simona Parrilli e Maurizio Maffei. Approda sul palco del teatro di via Roma, l'avvincente spettacolo interattivo interpretato e curato dai volontari della cooperativa Galahad che, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana gestisce il calendario eventi e la biglietteria del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e del Museo Roberto Papi di Salerno. Ad occuparsi del trucco degli attori, lo sponsor Happy & Glam.

La trama

Siamo nel 1855 e, in seno all'altolocata famiglia Monroe, giunta a Salerno dalla Cornovaglia, nulla è come sembra. Nessuno è innocente ed ogni oggetto ha da raccontare una storia unica: un inaspettato evento durante un'asta sconvolgerà la serata. I partecipanti saranno gli unici a poter districare la matassa, scovando gli intrighi e i misteri celati nella fitta trama dello spettacolo. Suspence e colpi di scena terranno alta l'attenzione degli spettatori che, calandosi nelle vesti di detective, si divertiranno a far luce sul delitto.

Non mancherà un premio-omaggio per chi riuscirà nell'intento, scoprendo il volto del colpevole. Il costo dello spettacolo è di 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: 3479296504 - mail: galahadsalerno@hotmail.it