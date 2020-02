Nebbia e mistero: detective in azione per un "Delitto in Cornovaglia

Sabato 8 febbraio, dopo il sold out fatto registrare nel precedente weekend il Museo Papi di Salerno riproporrà l'intricata e misteriosa vicenda del "Delitto in Cornovaglia". Le teche del museo saranno la scena del crimine: qui ha agito l'assassino e qui dovranno smascherarlo gli aspiranti detective. Si comincia alle ore 20.30.

Il tema

Gli aspiranti detective saranno catapultati nelle atmosfere mistiche della Cornovaglia di inizio 1800, nel cuore della famiglia Monroe appena sconvolta da un inaspettato omicidio. Dovranno, quindi, calarsi nella parte del detective tra le teche della splendida collezione di strumenti medici del Museo Roberto Papi, raccogliendo gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, ricostruendo così l'intricata trama dei misteri che sembrano avvolgere come una fitta nebbia il Museo. Scopo del gioco è scoprire il colpevole, il movente, l'arma e il luogo del delitto in due ore di suspense.

Info utili

Il costo è di 10 euro a persona, biglietti ridotti per gruppi di 10 persone e per bambini. La serata sarà allietata da un "dolce benvenuto" agli ospiti per addentrarsi meglio nelle variopinte atmosfere. Il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "Delitto" a trama differente. Prenotazione obbligatoria scrivendo o telefonando al 3479296504 o al 3478250565.