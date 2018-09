Delitto d'epoca al Museo Papi, il 22 settembre

Il dottor Monroe si rivolge ai propri ospiti e li invoglia a visitare l'ultimo pezzo della pregiata collezione. Pare un gentile quanto innocuo invito e invece è il primo brivido di una serata per detective, a caccia dell'assassino e del movente. il Museo Papi di Salerno dà appuntamento alla nuova tappa di “Delitto d'epoca”, in programma tra le teche della collezione medica di via Trotula de' Ruggiero, il 22 settembre.

La trama

E' il 1894 e in seno all'altolocata famiglia Monroe nulla è come sembra, nessuno è davvero innocente e ogni oggetto ha da raccontare una storia unica. Quando un inaspettato evento sconvolgerà la serata, i partecipanti saranno gli unici a poter districare l'intricata matassa, facendo giustizia.

Info utili

Delitto al Museo comincerà alle ore 21. Il costo del biglietto d'ingresso è 10 euro. E' necessario prenotarsi al numero telefonico 3479296504.

Sono previste riduzioni per prenotazioni superiori alle 10 persone. In palio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Per gruppi superiori alle 10 persone è possibile richiedere la disponibilità per date non incluse nella programmazione.