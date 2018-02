Delitto in maschera al Museo Papi, il 10 febbraio

Giù la maschera o su la maschera? Entrambe le cose, al Museo Papi di Salerno. I detective, stavolta mascherati in omaggio al Carnevale in arrivo, dovranno svelare il volto dell'assassino raccogliendo indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, ricostruendo l'intricata trama dei misteri che sembrano avvolgere come una fitta nebbia il museo. "Delitto in maschera" è in programma sabato 10 febbraio, dalle ore 20.30. Scopo del gioco è scoprire il colpevole, il movente, l'arma e il luogo del delitto in due ore di intrighi tra le teche della splendida collezione di strumenti medici.

Info utili

Il biglietto d'ingresso costa 10 euro a persona. Saranno offerti un "dolce benvenuto" agli ospiti e una maschera ricordo per addentarsi al meglio nelle variopinte atmosfere carnevalesche del 1894. Il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 febbraio al numero telefonico 3479296504.