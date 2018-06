Erbe di strada e Delitto al Museo: esploratori e detective il 30 giugno e 1° luglio

Il Museo Papi di Salerno chiama a raccolta esploratori a caccia di erbe e detective pronti a fare giustizia. Si comincia alle ore 10 del 30 giugno con l'evento "Erbe di strada". Daniela di Bartolo attenderà i curiosi alle ore 9.30 alla stazione ferroviaria, prima tappa di un percorso alla ricerca di erbette. Gli esploratori passeggeranno tra i vicoli del centro storico e impareranno a riconoscere le piante buone e utili che nascono e crescono in città. "Il loro ricoscimento, l'uso esterno, interno e culinario non avranno più misteri", annunciano gli organizzatori. La passeggiata terminerà al museo Roberto Papi. Dopo la visita, Daniela di Bartolo terrà un laboratorio durante il quale insegnerà a preparare prodotti per la cura del corpo e fornirà informazioni sulle erbe spontanee.



Il delitto

Gli esploratori diventeranno detective, la sera del 30 giugno. Dalle ore 20.30, infatti, serviranno lente d'ingrandimento, intuito e una buona dose di coraggio per affrontare una notte col brivido, il "Delitto al Museo". In via Trotula de' Ruggiero, al Museo Papi, inizierà una storia di intighi e misteri, ambientata nel 1894. Il tema è “Delitto d'epoca”: in seno all'altolocata famiglia Monroe, nessuno è davvero innocente e ogni oggetto ha una storia da raccontare. L'evento inaspettato sconvolgerà la serata ed i partecipanti saranno gli unici a poter districare l'intricata matassa, facendo giustizia. Al numero 3479296504 è possibile richiedere informazioni ed effettuare prenotazioni obbligatorie.

Info utili

La serata ha un costo di 10 euro con riduzioni per prenotazioni superiori alle 10 persone. In palio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Per gruppi superiori alle 10 persone è possibile richiedere la disponibilità per date non incluse nella programmazione.

Esploratori a Giovi

Il giorno dopo, domenica 1° luglio, la giornata si svolgerà in campagna, sulle colline di Giovi. Sarà possibile trascorrere una giornata immersi nella natura, sperimentando il riconoscimento, la raccolta e l'uso in cucina delle erbette. Informazioni all'indirizzo mail crica1974@hotmail.it e al numero telefonico 340/2486196





