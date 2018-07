Il 14 luglio, delitto al Museo Papi con aperitivo Veg per il sociale

Ultimo appuntamento al Museo Papi di Salerno, prima della pausa estiva. "Delitto al Museo" saluterà gli ospiti con una visita spettacolo a tema investigativo e aperitivo veg. In collaborazione con la nota chef vegana Cristina De Vita, il 14 luglio si terrà una speciale versione del format di successo messo in piedi dalla cooperativa sociale Galahad che sta incuriosendo gli amanti del genere giallo. Un invitante aperitivo bio e vegano, quindi, accoglierà gli ospiti che, come di consueto, si caleranno nella parte di detective tra le teche della splendida collezione di strumenti medici del Museo Roberto Papi, raccogliendo gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, al fine di far luce sull'intricata trama dei misteri, individuando il colpevole.

Solidarietà

L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della popolazione libanese, tramite il Contingente militare italiano. L'appuntamento per i detective ed i cuori generosi è fissato il 14 luglio alle ore 20.30. Prenotazioni obbligatorie al numero telefonico 3479296504.