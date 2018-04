Delitto al Museo Papi: detective in azione il 28 aprile. La serata col brivido comincia alle ore 20.30 e il tema è "Strani E' 20". E' il 1920 e i fasti della Belle Époque sono un ricordo ormai lontano mentre la guerra stenta a farsi dimenticare. Unico sogno ad occhi aperti ancora possibile è il cinema.. ma la realtà supera spesso la finzione e gli astanti si troveranno trasportati in una pellicola gialla interpretando loro stessi i detective.Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3479296504

Info utili

La serata ha un costo di 10 euro con riduzioni per prenotazioni superiori alle 10 persone. In palio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Per gruppi superiori alle 10 persone è possibile richiedere la disponibilità per date non incluse nella programmazione.