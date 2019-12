Detective a caccia dell'assassino: ritorna "Delitto al Museo"

Detective e assassini: ritorna nel cuore del centro storico di Salerno l'evento "Delitto al Museo", in programma l'8 dicembre alle ore 20.30 al Museo Papi.

Il tema

"Strani E'20" è il tema della serata. E' il 1920 e i fasti della Belle Époque sono un ricordo ormai lontano, mentre la guerra stenta a farsi dimenticare. Unico sogno ad occhi aperti ancora possibile è il cinema.. ma la realtà supera spesso la finzione e gli astanti si troveranno trasportati in una pellicola gialla interpretando essi stessi i detective.



Info utili

messaggio o telefonateci al 3479296504 per info e prenotazioni obbligatorie. La serata ha un costo di 10 euro con riduzioni per prenotazioni superiori alle 10 persone. In palio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Per gruppi superiori alle 10 persone è possibile richiedere la disponibilità per date non incluse nella programmazione.