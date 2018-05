L'allegra famiglia Monroue: delitto al Museo Papi, l'11 maggio

Ogni famiglia ha un segreto e il segreto è che non è come le altre famiglie. L'allegra famiglia Monroue sarà protagonista di una serata con il brivido al Museo Papi di Salerno, venerdì 11 maggio, dalle ore 20.30. Info e prenotazioni al numero telefonico 3479296504. La serata ha un costo di 10 euro, con riduzioni per prenotazioni superiori alle 10 persone. In palio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "delitto" con trama differente. Per gruppi superiori alle 10 persone è possibile richiedere la disponibilità per date non incluse nella programmazione.