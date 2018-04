Delitto a vapore al Museo Papi: detective in azione il 5 maggio

Ambientazione steampunk, Londra vittoriana, anno 1851: conservatori e progressisti si affrontano in una serata di gala. Ecco l'ambientazione di Delitto a vapore, in programma al Museo Papi il 5 maggio dalle ore 20.30. Tra le teche della splendida collezione di strumenti medici, i detective potranno raccogliere gli indizi, scoprendo il colpevole e il movente del delitto in due ore di suspense. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro a persona. Il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "Delitto" con una trama differente. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3479296504.