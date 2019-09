Diabete e sport: Salerno ospita la veleggiata della prevenzione

"Il diabete e le patologie della tiroide traggono vantaggio dallo iodio. La tiroide può predisporre al diabete. L'aria di mare e lo iodio risultano fondamentali per contrastare queste malattie“. Le parole del consigliere comunale e medico Paki Memoli illustrano l'obiettivo della veleggiata "Diabete e Sport", in programma sabato 28 settembre alle ore 12, presentata questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Enzo Napoli, del presidente della Lega Navale di Salerno Fabrizio Marotta, del vice presidente della Lega Navale Giuseppe Gallo e del presidente dell’associazione Pazienti diabetici Gaetano Memoli.

Il programma

L’iniziativa si inserisce all’interno del V trofeo Vela Latina Città di Salerno – Trofeo Marinai d’Italia 2019 che si terrà a Salerno dal 27 al 29 settembre. Sempre sabato, alle ore 19 verrà celebrata la Santa Messa da padre Michele Vassallo. L’evento è stato organizzato da Prima Luce. L'associazione, già distintasi in passato per l'iniziativa della pizza con grani teneri ed a lievitazione lenta fatta degustare ai pazienti diabetici di tipo 1 e 2, ospiti di Capricorner in versione estiva, a Pontecagnano Faiano, ha lo scopo di svolgere attività di utilità e promozione sociale nell’ambito della cultura e della salute. Quest’anno l’associazione ha organizzato la II edizione “Diabete e sport” con una veleggiata per giovani diabetici, con l’intento di coniugare attività fisica ed alimentazione.

Il saluto istituzionale

"E' una fortuna - ha detto il sindaco Enzo Napoli - che "Diabete e sport" sia inserita nel programma di appuntamenti di una settimana intensa, che vedrà Salerno ospitare anche il raduno nazionale dei marinai d'Italia. Siamo città di mare e iniziative di questo tenore, dedicate allo iodio, alla salute e al benessere, sono una fortunata coincidenza".