"Dirotta su Cuba" in concerto il 29 aprile a Roscigno

La band simbolo del funky italiano, "Dirotta su Cuba", si esibirà live domenica 29 aprile alle ore 21 a Roscigno, in occasione della dodicesima edizione delle "Botteghe d'Autore". Saliranno sul palco Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso), Francesco Cherubini (batteria), Luca Gelli (chitarre), Simone Papi (tastiere) e Nadine Rush (coro). Accanto a grandi hit come “Gelosia” e “Liberi di liberi da”, i Dirotta su Cuba proporranno il primo trascinante singolo “Sei tutto quello che non ho” e il nuovo singolo “Immaginarmi senza te”. Completa la tracklist il brano strumentale “Dancing machine”, raffinata rilettura del pezzo dei Jackson 5 del 1974.